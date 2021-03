Ryan ha celebrado que se empiezan a ver datos de que las vacunas "no solo evitan la enfermedad, sino también previenen la transmisión del virus" . "Es muy alentador, aunque necesitamos más datos", ha puntualizado.

Objetivo: reducir la transmisión y la aparición de variantes

Por otra parte, el expertos ha señalado que en estos momentos la OMS se está centrando en " reducir la transmisión para que no surjan más variantes y para reducir las hospitalizaciones y muertes ". "La tasa de la enfermedad aumenta en algunos países y tenemos grandes desafíos para que circulen las vacunas de manera equitativa en todo el mundo", ha agregado.

"Es increíblemente importante que no permitamos que aumente la transmisión. Eso aumenta las posibilidades de que haya cambios en el coronavirus que pongan en peligro la eficacia de las vacunas ", ha indicado la directora de Inmunización de la OMS, Kate O'Brien.

La epidemióloga líder de la OMS, Maria Van Kerkhove, ha recordado que el virus puede "resurgir", por lo que ha insistido en la necesidad de seguir las medidas sanitarias. "El virus se recupera si le dejamos. No podemos permitirlo. Lo que puedes hacer es limitar tus contactos con otros que no sean de tu hogar. Hay que priorizar la reapertura de escuelas. Eso significa no juntarnos con otras familias y evitar aglomeraciones", ha remachado.