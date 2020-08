La OMS cree que no se debería exigir que los niños menores de cinco años lleven mascarilla

Sobre la base de este y otros factores, como las necesidades psicosociales de los niños, la OMS y el UNICEF han aconsejado que no se debe exigir a los niños de 5 años o menos que usen mascarillas , en base a " la seguridad y el interés general del niño y en la capacidad de utilizar adecuadamente una mascarilla con una asistencia mínima".

En los niños de 6 a 11 años de edad, su recomendación solo se produce si existe una transmisión generalizada en la zona donde reside el niño; si no se puede garantizar el acceso a las mascarillas y la sustitución de las mismas en determinados entornos (como escuelas y servicios de guardería); si no existe supervisión adulta adecuada e instrucciones al niño sobre cómo ponerse, quitarse y usar las mascarillas de forma segura; teniendo en cuenta las posibles repercusiones del uso en el aprendizaje y el desarrollo psicosocial, en consulta con los maestros, los padres/cuidadores y/o los médicos; o en entornos e interacciones específicos que el niño tiene con otras personas que corren un alto riesgo de desarrollar enfermedades graves, como los ancianos y las personas con otras afecciones de salud subyacentes.

La OMS y UNICEF aconsejan que los niños de 12 años o más lleven una mascarilla en las mismas condiciones que los adultos , en particular "cuando no pueden garantizar una distancia mínima de 1 metro de los demás y hay una transmisión generalizada en la zona".

Las pantallas faciales no protegen igual

Estas organizaciones reconocen que "es posible" que algunos niños no puedan usar una mascarilla debido a discapacidades o situaciones específicas, como las clases en las que el maestro necesita verles la boca. "En estos casos, las pantallas faciales pueden considerarse una alternativa a las mascarillas, pero no proporcionan la protección equivalente para evitar que el virus se transmita a otros", detallan.

No obligatorias para niños con trastornos o discapacidades

Sobre el uso de mascarillas para niños de cualquier edad con trastornos del desarrollo, discapacidades u otros problemas de salud específicos, indican que "no debería ser obligatorio y debería ser evaluado caso por caso por los padres, el tutor, el educador y/o el proveedor de servicios médicos del niño". "En cualquier caso, no se debería exigir el uso de mascarillas a los niños con graves deficiencias cognitivas o respiratorias que tengan dificultades para tolerar una mascarilla", indican.