Opiniones divididas sobre la prohibición de fumar en las terrazas por el riesgo de contagio de covid

El 38,2% de los fumadores se muestra favorable a prohibir fumar en las terrazas frente a más del 80% de los no fumadores que defienden la restricción por la evidencia de que la Covid-19 se transmite a través de los aerosoles . Así lo revelan los datos de la encuesta anual sobre tabaquismo Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc).

A pesar de ser un porcentaje alto, está bastante alejado del 83,4 % de los no fumadores y del 76,2 % de los ex fumadores que lo prohibirían . "En una terraza, las personas y los objetos del entorno de una persona fumadora quedan expuestas a las gotas y aerosoles exhalados por esta dado que al exhalar el humo se expulsan los aerosoles a más velocidad que hablar" , explica el coordinador de la Semana Sin Humo 2021, Emilio Salguero, evento en el que se ha presentado el estudio.

El estudio sale a la luz después de saber que Barcelona ha decidido plantar cara al tabaco desde este sábado y prohibirá fumar en cuatro de sus diez playas, de momento hasta el 12 de septiembre. No habrá multas, pero si un agente le pide que apague el cigarro y no obedece, le pueden multar por desacato a la autoridad. Fuera el humo y fuera las colillas que inundan la arena y los mares. 2.200 personas fallecen en Barcelona cada año por el tabaco. El País Vasco sigue el mismo camino. Desde el 15 de junio invitará a no fumar en siete de sus playas.