De la ansiedad y el estrés normales al peligro del burnout y la depresión

Las pruebas no van a desaparecer en toda la vida

Efectos que evidencian que se encienden las alarmas

Cómo preparar tu cuerpo y tu mente para una oposición

Cómo afrontar las 24 horas antes de un examen trascendental

Cómo evitar el desvelo de la noche anterior

Una de las realidad cuando uno habla con un opositor o estudiante de MIR es que no han pegado ojo en toda la noche anterior del examen. Cómo evitar esa angustia. Koeneke destaca antes de nada la importancia de dormir bien la noche anterior al examen, no es un tópico y no cambiar rutinas que nos den tranquilidad y paz mental. "Llegados a este punto, lo hecho, hecho está. Hay que aceptar y acoger el esfuerzo hecho. De tal forma que debemos tomar conciencia de que lo que queda son los últimos pasos hacia la meta. Debemos valorar el esfuerzo hecho, independientemente del resultado. Estar o rgullosos de nosotros mismos y aceptar lo que ocurra. Si bien es cierto que, uno construye su suerte con el esfuerzo. Muchas veces las cosas que ocurren en la vida ocurren porque tienen que ocurrir, están fuera de nuestro control".

Es bueno llevarse comida al examen sobretodo frutos secos

Desayuna fuerte

Cómo enfrentarse al examen cuando te lo dan

"Cuando te dan el examen y hay cosa que no controlas porque no las has estudiado, lo mejor es concentrarse en las cosas que sí he estudiado. Si eso que no controlo sí que lo he estudiado, pero no recuerdo bien, lo más idóneo es relajarse y esperar a que el cerebro haga su trabajo, puede que haya cosas que al principio con los nervios no nos salen y luego a medida que vamos trabajando van emergiendo de la memoria".