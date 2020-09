El organismo de un enfermo de covid19 podría transmitir el virus hasta 90 días después de recuperarse

El organismo de una persona que haya enfermado por covid19 podría continuar transmitiendo el virus hasta 90 días después de la infección. El contagio podría darse durante este periodo incluso si la persona ya no manifiesta síntomas de la enfermedad, según ha advertido este martes la directora del Servicio Federal de Rusia para la supervisión de la protección y el bienestar del consumidor -Rospotrebnadzor-, Anna Popova.

"Nuestras observaciones actualmente indican hasta 48 días , mientras que en el extranjero existen observaciones de hasta de 90 días . Una persona que ya no presenta síntomas y que se siente perfectamente puede emitir el virus por la nariz ", explicó Popova durante una comparecencia, según recogen medios locales como el diario Ria . Sin embargo, l a portavoz no ha comentado cuáles serían las probabilidades de que esa persona pueda infectar al resto.

Popova comentó durante su intervención que "los datos sobre el coronavirus son insuficientes y todavía no se conoce su patogénesis , mecanismo del origen y evolución de la enfermedad, ni su mecanismo de impacto, consecuencias a largo plazo o la duración de la inmunidad ". La portavoz rusa, además, destacó que el Centro Estatal Ruso Véktor de Investigación en Virología y Biotecnología no ha registrado mutaciones significativas del coronavirus tras estudiar 422 muestras.

" Cualquier cambio en el coronavirus puede llevar a la pérdida del control sobre este virus. Hoy en día, Véktor tiene 422 muestras aisladas de genoma completo, algunas de ellos representadas en una base de datos internacional. Hasta la fecha, no se han encontrado cambios significativos en el genoma", ha detallado.

Los expertos, según la jefa de Rospotrebnadzor, no han encontrado mutaciones que puedan "conducir a cambios en el potencial epidemiológico" del SARS-CoV-2. La variante G del virus sí "presenta ciertas mutaciones" y sería la más extendida. "Suponemos que la mutación particular D615G en el gen S condiciona la aceleración de la transmisión del virus de persona a persona. No obstante, hasta ahora es una suposición", concluyó Popova.