Las pestañas son el mejor aliado contra las bacterias que invaden nuestra piel. Contienen unas glándulas sebáceas que humedecen la parte frontal de los ojos junto con las lágrimas. Cuando esas glándulas se obstruyen, se produce una hinchazón porque tus pestañas no consiguen dispersas esa ‘suciedad’ que no debería estar ahí.

Aunque los orzuelos no siempre implican infección, pueden infectarse si no se cuidan. Por ello es importante mantener el ojo limpio y aplicar una toalla calentita (que no queme) en el ojo, para que el sebo encerrado en el orzuelo se vuelva más blandito. Hazlo varias veces al día y asegúrate de no compartir toalla con nadie: los orzuelos se contagian fácilmente.