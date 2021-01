Que entre los síntomas del covid está la pérdida del olfato , no es novedad. Sí que lo es la conclusión de un estudio llevado a cabo en 18 hospitales europeos entre 2.600 pacientes de coronavirus, que ha determinado que a menor gravedad de la enfermedad menos se huele . La mayoría de enfermos recupera este sentido en unas semanas.

El trabajo se ha publicado en el Journal of Internal Medicine . Un grupo de médicos ha seguido, desde los primeros síntomas y durante seis meses, a 2.600 pacientes en toda Europa para analizar la relación entre el trastorno en el olfato y el covid . La mayoría fueron enfermos que ni siquiera necesitaron hospitalización. También han trabajado con un centenar de casos moderados y 300 más graves y críticos.

Por qué los enfermos leves pierden el olfato en mayor medida

Los investigadores no saben por qué los enfermos leves son los más afectados en el sentido del olfato. Valoran que puede ser porque el virus no pasa de la nariz y ataca fuertemente a las mucosas nasales. También que los enfermos más graves no están en circunstancias de valorar su capacidad de oler.