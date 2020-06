Juan José Badiola: "La pandemia está en franca remisión en España"

Gracias al confinamiento

El especialista ha apuntado que este resultado tiene "dos caras" , una negativa porque no se ha producido el efecto barrera de inmunidad , que requeriría que entre el 60 y 70% de la población tuviera anticuerpos para hacer frente mejor a una hipotética segunda oleada. La positiva , según Badiola, es que se ha infectado menos gente, algo que ha achacado al confinamiento: "Si no, no estaríamos en ese porcentaje", de forma que se ha evitado que "muchas personas hayan enfermado y lo hayan pasado mal", además de que hubiera habido "más muertes".

El futuro

El catedrático ha manifestado que "está por ver" si se produce una segunda oleada de la pandemia. "No se puede descartar, pero sí la hubiera, no tendrá los mismos efectos" porque es posible que en ese momento ya haya medicamentos eficaces , "e incluso una vacuna", además de que el sistema sanitario español "está más preparado".

Falso debate

El catedrático ha considerado que ha habido un "falso debate" sobre si había que priorizar la salud o la economía ante la pandemia porque ambos aspectos "están relacionados" ya que "si no se asegura a un turista que cuando venga a España, no se contagia, no va a visitarnos" y tampoco los ciudadanos acudirán a un restaurante, bar o comercio, "si no se sienten seguros".