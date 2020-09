La pandemia del covid19 ha empeorado la enfermedad de los pacientes de Alzheimer

Las carencias de la ley de dependencia

Ante la situación actual, CEAFA propone que no sean objeto de ningún recorte ni la Sanidad, ni los Servicios Sociales, ni las residencias, ni la Ley de Dependencia, ni el Plan Integral de Alzheimer ni las asociaciones que defienden los derechos de las personas con Alzheimer y sus familiares. Además, en cuanto a las residencias, precisa que "no deben ser estigmatizadas ni criminalizadas todas por igual, sino identificar las negligentes y separarlas de las que no lo son o no lo han sido durante la crisis de la Covid-19".