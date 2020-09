Los pediatras no entienden por qué "tenemos miedo al cole y no en la piscina o la playa"

La vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría (AEP), Inmaculada Calvo, ha avisado a los padres de que los niños deben ir al colegio porque es "bueno para su salud" y que es solo en situaciones "muy concretas", y con estados patológicos específicos, cuando no se recomienda que vayan a clase. No solo eso. Se ha preguntado los motivos por los que los padres no tienen miedo cuando los niños están sin mascarilla jugando con otros en la piscina y en la playa y sí cuando tienen que llevarles al colegio, a pesar de que van a estar con mascarillas, lavándose las manos y manteniendo la distancia de seguridad.