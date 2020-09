Sánchez coincide con Simón y señala a Madrid como el foco más preocupante de la pandemia

Madrid sigue siendo la comunidad con más casos confirmados por PCR, más de 14.000 en la última semana. “Tenemos zonas muy densamente pobladas donde el control no es fácil. La situación en Madrid genera inquietud. Estamos en una situación epidemiológica que no es buena, pero no catastrófica”, valoró ayer Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.