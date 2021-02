La percepción de los españoles sobre la gravedad del coronavirus sigue siendo baja

Y es que la percepción del riesgo sigue siendo una de nuestras asignaturas pendientes ya que, aunque ha aumentado ligeramente la población que cree que sus probabilidades de contagio son elevadas o muy elevadas respecto a rondas anteriores, este porcentaje se queda tan solo en un 32% . Igualmente aumentan los encuestados que manifiestan que es muy difícil conseguir evitar infectarse por el coronavirus, pero este porcentaje no supera el 30%.

Preocupación por la pandemia y confianza en las vacunas

La confianza en la efectividad y la seguridad de las vacunas contra la covid19 es un dato que va en aumento en toda clase de encuestas y estudios realizados en los últimos meses y este informe no es una excepción. El porcentaje de personas dispuestas a ponerse una vacuna contra el coronavirus ha aumentado del 39% al 72% . También ha aumentado hasta un 62% la población que dice que “no tendría dudas sobre la vacuna, si está recomendada es que es segura”. Como novedad, un 55% de la población considera que habría que sancionar a las personas que no siguen las recomendaciones de vacunación.

Las razones por las que la población no se pondría la vacuna también han descendido, ya que en la ronda anterior un 52% de la población afirmaba que “me pondría una segunda o tercera, no la primera” frente a un 17% en esta ronda y lo mismo ocurre con la afirmación de que “puede tener riesgos para mi salud”, que ha pasado de ser contestada por un 48% de la población a solo un 26%. “Me falta información para decidir” es ahora la principal razón para no ponerse la vacuna, para el 54% de la población.