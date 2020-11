Un 79% de mujeres

De ellos, 1.843 son pacientes con sintomatología compatible con la covid19 persistente, con una media de 36 síntomas por persona; y casi ocho de cada diez, el 79 por ciento, son mujeres con una media de edad de 43 años.



El estudio refleja que el 78,3 % de los encuestados se realizó una prueba (1.437), siendo la PRC el método más empleado por los pacientes, (65.81 %), y por detrás el test serológico de anticuerpos (36,37 %).



Según ha explicado en rueda de prensa la doctora Pilar Rodríguez Ledo, responsable de investigación, los resultados reflejan la situación vivida durante la primer ola: "Ha habido una parte de muy importante de personas que no han tendido acceso a hacer las pruebas".



Además, ha destacado que, debido a la saturación de los meses de abril y mayo, a muchos de los pacientes no se les realizaba las pruebas adecuadas o no se las hacían en el momento justo, por lo que en muchos casos el resultado era negativo.