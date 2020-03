Egoísta, negacionista, pasota, fatalista: el perfil del que se salta la cuarentena del coronavirus

La imagen de una mujer haciendo la compra acompañada por dos miembros del Ejército de Gijón se ha vuelto viral. Pero indica no solo solidaridad sino una realidad. Hay muchos mayores solos que necesitan salir a la calle para comprar sí o sí, lo cual no está sancionado. Pero a los mayores les cuesta más quedarse en casa en muchas ocasiones o necesitan ángeles de la guarda que les ayuden en el día a día.

Los hay que lo hacen por esa rutina de paseo que les da la vida y los hay que ven el coronavirus como una cosa más de lo que se puede morir. Es lo que señala la profesora de Psicología de la Universidad de Comillas, Nereida Bueno , que ha identificado tres perfiles distintos en las personas que incumplen el confinamiento: por una parte, las personas mayores que son población de riesgo y "asumen la fatalidad" , quienes no tienen percepción del riesgo y actúan con egoísmo, y un tercer grupo que sólo reacciona ante el castigo y no ante la prohibición. Todos estos casos responden a una serie de características.

"Encontrarse en la población de riesgo por la edad y tener asumido el fin de la vida como algo que puede ser próximo. Son estos abuelos a los que la policía llama la atención por estar en la calle y dicen: qué mas da, si de algo hay que morir ...". Otra característica que explica este comportamiento sería la baja percepción del riesgo. "Si tengo una percepción del riesgo bajo, puedo salir a la calle porque no considero que pueda haber un riesgo tan grave como el que dicen en la televisión".

Multas por cosas absurdas

Gente que sale a correr sin poder hacerlo. Ciudadanos que escupen en los supermercados perdiendo los nervios. Incluso los hay que van cuatro en un coche a hacer la compra o que salen a la calle para recoger un casco que han comprado en Wallapop. La gente protesta porque no puede pasear por la calle o se va al parque porque no aguanta más en casa. Y hasta hacen carreras de coches aprovechando que las calles están desiertas.

El psicólogo social y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Guillermo Fouce, cree que estas personas responden a dos perfiles: los egoístas, que piensan que como a ellos no les afecta el virus tampoco les va a afectar a otros y sólo piensan en su bienestar, y otro grupo de personas que asumen los mensajes negacionistas y no se creen la gravedad de lo que está ocurriendo.

Fouce indica que en los primeros días del confinamiento pudo haber una fase en la que la gente todavía no había tomado conciencia de la gravedad de la situación, o que no se había transmitido lo suficiente la importancia de las prohibiciones y había quien no se lo acababa de creer o negaba la situación.