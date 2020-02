Dos perros salvan a una mujer al detectar que tenía cáncer de mama

"Un día estaba sentada en el sofá cuando Bea se levantó y empezó a olfatear intensamente y a golpearme con la cabeza en la zona del pecho", afirma Linda en Wales Online. El animal nunca había tenido ese comportamiento antes así que Munkley decidió revisar su pecho por si tenía algún bulto inusual pero no encontró nada fuera de lo común. Tras dos meses, hizo un descubrimiento preocupante: "Noté un bulto en uno de mis senos. Me realicé una mamografía y luego me confirmaron que era una forma de cáncer de seno de rápido crecimiento y que había comenzado a extenderse a mis ganglios linfáticos", manifiesta Linda.