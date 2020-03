Pilar pasa el día de la residencia al hospital y habla por experiencia: "El virus actúa muy rápido, en 24 o 48 horas"

"A mí claro que me gusta mi trabajo, lo adoro, lo vivo, es vocacional, pero esto...". El Covid-19 lo ha cambiado todo y ahora, dice, ya no entra a trabajar igual: "Vengo como un poco resignada porque no siento que se nos está valorando". Cree que el personal de residencias de mayores debería estar mejor pagado en estos momentos. "No sé, un plus de peligrosidad".