El plan de Sánchez para aislar a los asintomáticos de coronavirus podría necesitar órdenes judiciales de internamiento

La petición no ha pillado desprevenidos a los responsables autonómicas. La mayor parte de ellas ya t rabajan con esta posibilidad . Es el caso de las citadas anteriormente. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ya ha respondido que este lunes remite la información solicitada --aunque se ha dado un plazo hasta el viernes-- porque la Comunitat "hace tiempo que trabaja en eso" y se ha adelantado.

Algo similar ha ocurrido con Andalucía. El gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Ángel Guzmán, ha precisado este lunes que Andalucía ya contempló , en el momento en el que se confeccionaron los planes de contingencia, la posibilidad de habilitar espacios para acoger a pacientes asintomáticos con coronavirus, así como a enfermos leves o personal sanitario, con lo que la Junta de Andalucía ya estimó más de 10.000 plazas para alojamiento no sanitario.

La Comunidad de Madrid ya había destinado en exclusiva un pabellón de Ifema para alojar a varones sin techo contagiados por COVID-19 pero que se mostraban asintomáticos. Tras la petición del presidente del Gobierno han confirmado que están en disposición de habilitar otro pabellón para cumplir con las necesidades de aislamiento de aquellos contagiados que no presenten síntomas de la enfermedad.

Pero no todos están de acuerdo. En Castilla y León , el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta, Francisco Igea, ha rechazado que se aisle a ciudadanos asintomáticos en instalaciones públicas .

Considera que "no es una opción razonable", porque no sé puede plantear sin saber el número "real" de contagiados, de ahí que vea necesario un acuerdo "político, científico y con las comunidades autónomas" para esta estrategia.

Por el contrario, su compañera, la consejera de Sanidad, Verónica Casado , no tiene muy claro el tipo de reclusión al que deberán ser sometidos. Casado ha expresado sus dudas acerca de la conveniencia de recluir a los afectados en lugares como polideportivos, ha observado más posibilidades que no ha mencionado y considera "complicado" que sea aceptado por los propios implicados en esta cuestión.

Orden judicial

Más allá de que existan críticas al Ejecutivo central por la tardanza en adoptar esta medida , existe normativa en materia de salud pública que daría cobertura a un posible confinamiento de ciudadanos que dan positivo en coronavirus pero que son asintomáticos en instalaciones públicas, según juristas consultados por Europa Press que añaden que, no obstante, es aún pronto para un análisis de fondo de la propuesta lanzada por el Gobierno puesto que no se ha concretado si dichos traslados serían voluntarios u obligatorios .

Respecto a este segundo caso, el de obligatoriedad del confinamiento, la mayoría de los consultados no ven gran problema en que puedan llegar a aplicarse internamientos por orden judicial , si bien otros apuntan de que dicha medida podría exceder el actual Estado de Alarma .

Sobre las cuestiones jurídicas de la medida, el ministro o del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comentó que una voluntariedad manifiesta , si fuera necesaria y precisa, sería algo factible. "Si no, se estudiarían todas las posibilidades legales, porque hay un principio fundamental: garantizar la salud pública como bien constitucional del conjunto de los ciudadanos españoles", añadió.

En todo caso, las mismas fuentes consideran precipitado especular sobre la medida hasta que ésta no se concrete en un decreto ley , ya que ello puede generar bulos o 'fake news' que alarmen a la población, como los que están proliferando sobre otros asuntos referidos a la pandemia de coronavirus en las últimas semanas.

Normativa de salud pública

Asimismo, Velilla, que cuenta como experiencia como letrada del Gabinete Técnico de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, asegura que para establecer un "control judicial" y garantizar que la medida sea "proporcional" y se estudien "caso por caso", se podría coger como base el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico , pues ya establece el supuesto de "autorización previa a dicho internamiento, salvo que razones de urgencia hicieren necesaria la inmediata adopción de la medida".

Por su parte, el portavoz de Juezas y Jueces para la Democraci a, Ignacio González Vega, subraya en manifestaciones a Europa Press que es de "sentido común" que cualquier persona que dé positivo en Covid-19, aunque no haya manifestado síntoma, querrá aislarse de forma voluntaria para evitar propagar los contagios .

Estado de excepción

Un internamiento de asintomáticos en intalaciones públicas excedería esta previsión, a juicio de las fuentes consultadas, al no ser simplemente una limitación, sino una afectación total a un derecho fundamental. Además, al tratarse de Estado de Excepción, no sería el Gobierno, sino el Congreso quien aprobara la medida y estableciera los términos de la misma, lo que no ocurre con el contenido de un Real Decreto de Estado de Alarma, que el parlamento únicamente tiene que ratificar.