Además, este texto propone a las autonomías aplicar durante esas dos semanas un toque de queda entre las 22:00 horas de la noche y las 6:00 horas de la mañana. Actualmente, las autonomías, desde el 9 de noviembre, tienen potestad de activar o no las restricciones de movimientos nocturnas, que fueron de aplicación obligatoria durante los primeros días del actual estado de alarma activado el 25 de octubre. Sanidad pide igualmente prohibir "eventos masivos de cualquier índole que impliquen aglomeración o concentración de personas" , así como "limitar o mantener las reuniones en los espacios públicos o privados a como máximo a entre 4 y 6 personas" y pide a las autonomías que veten "la celebración de encuentros sociales en los domicilios o en otros espacios cerrados con no convivientes". Y en un paso más allá el documento destaca que se deben "evitar todos aquellos viajes que no sean necesarios , recomendándose específicamente la no vuelta al lugar de residencia de los estudiantes universitarios que residan durante el curso académico en otra comunidad autónoma o país. La movilidad estará limitada por el cierre perimetral de todas las comunidades autónomas y sujeta a ciertas excepciones reguladas por el Estado de Alarma mediante el Real Decreto 926/2020. Se recomienda que en los casos sujetos a estas excepciones se realice una prueba diagnóstica antes del viaje.

Madrid y Canarias son las Comunidades más reacias a cerrar en Semana Santa. Ayuso ha señalado que no entiende por qué hay que "cerrar por cerrar" perimetralmente las autonomías y cree que es pronto para tomar decisiones sobre Semana Santa. En una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press, la dirigente regional ha incidido en que ya han experimentado cierres perimetrales de las mismas características desde el mes de octubre o noviembre y estos "no han impedido una tercera ola".

Ayuso cree que los cierres perimetrales "no han servido absolutamente para nada. Yo lo respeto y no hago como los demás, que hay muchos presidentes autonómicos, que cuestionan a Madrid y a los madrileños. Yo no hago eso pero que alguien me demuestre por qué no abrir", ha dicho.