La ministra Carolina Darias defiende la eficacia de la tercera dosis frente a delta y ómicron

El objetivo de las autoridades sanitarias en España es vacunar a la población mayor de 12 años que todavía no ha recibido ninguna dosis o no tiene la pauta completa . El Ministerio de Sanidad ha recomendado asimismo una cuarta dosis a los cinco meses del útimo pinchazo para pacientes de riesgo.

Algunos pacientes de cáncer, trasplantados , en diálisis, hemodiálisis, o mayores de 40 años con síndrome de Down o que se le administran fármacos inmunosupresores . Esta población tendrá cuarta dosis debido a que su sistema inmunitario, al estar debilitado, no alcanza el nivel de protección adecuado.

Para la población general, los expertos no creen por ahora que vaya a haber una cuarta dosis y no apuestan por una vacunación indefinida con el modelo actual. No obstante, se apoyan en la evidencia y algunos apuestan por soluciones como las vacunas esterilizantes para frentar la transmisión de la covid, ya que las vacunas actuales aprobadas no frenan la transmisión, solo detienen la progresión de la enfermedad.