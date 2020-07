La Policía ya rastrea las redes sociales para evitar fiestas que no cumplan con los permisos

Está ocurriendo en Málaga, allí efectivos del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local están llevando a cabo una labor preventiva de seguimiento a través de redes sociales y fuentes abiertas de Internet, con la que se ha evitado la celebración de varios eventos que no reunían las condiciones de seguridad y autorizaciones pertinentes.

El evento, según ha informado la Policía Nacional de Málaga en unCOVID-19 comunicado, no contaba con los permisos y autorizaciones exigidos para la modificación o alteración sustancial de las condiciones de seguridad exigibles, no celebrándose el mismo hasta no reunir las condiciones pertinentes.