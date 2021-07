Los efectos secundarios de la vacuna contra el covid suele producirse, según la vacuna que se reciba, en el primer o segundo pinchazo. Y no todo el mundo desarrolla esos efectos secundarios tan molestos como la fiebre, el dolor de cabeza, la diarrea o el mal cuerpo en general. Sin embargo, casi todo el mundo, en mayor o menor medida, sufre dolor en el brazo tras la inoculación. Los expertos explican por qué se produce ese dolor, que a muchos incluso no deja dormir.