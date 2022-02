Durante la pandemia de coronavirus estamos observando a muchas personas que, pese a estar en contacto con positivos de covid-19, no llegan a infectarse y dar positivo en las pruebas a las que se someten, mientras tanto, otras se contagian muy fácilmente.

El catedrático de Inmunología de la Universidad de Valladolid Alfredo Corell ha señalado a Infosalus que esto podría ser porque hay personas que pueden tener un grado de inmunidad quizá "más esterilizante" , y el virus no les hace ningún efecto. También podría deberse a que presentan una evolución asintomática de la enfermedad y no se dan cuenta de que pasan la infección. Otra opción es el nivel de protección que han adquirido frente al SARS-CoV-2 gracias a las vacunas, más la inmunidad natural del individuo.

Al mismo tiempo, menciona que existen personas más o menos contagiadoras. "Se cree que más o menos el 10% de quienes tienen el virus son los responsables del 80% de contagios ; en cambio, un 90% son muy poco contagiadores. Hay una persona que igual contagia a 20 y otros a nadie o a uno. No todo el mundo que tiene el covid es contagiadora. Depende de la genética del conviviente, del nivel de protección ganado con la inmunidad natural y con las vacunas", apostilla el catedrático.

Por otra parte, la doctora Yvelise Barrios, vocal de la Sociedad Española de Inmunología, cuenta a Infosalus que, según publicaciones científicas recientes de finales de 2021, se ha estudiado a trabajadores sanitarios que conviven con personas positivas en covid, pero que nunca ellos positivizan, para ver cuándo se contagiaban y cuándo no.

Sostiene también que hay otros coronavirus que hemos estado en contacto con ellos desde antes del covid , y esa inmunidad celular generada frente a ellos podría también proteger a individuos. "No sabemos a cuáles sí o no, pero sí se intuye que esta inmunidad de base podía reaccionar frente a este nuevo coronavirus y estar en la base inherente de ciertas personas", agrega Barrios.

La doctora hace referencia a aquellas personas que se contagian porque dan positivo en las pruebas diagnósticas pero que no desarrollan síntomas, o tienen una enfermedad muy leve: "Esto sería un grupo de personas con un sistema inmune innato muy potente, que es el que actúa en los primeros días de infección , aunque es menos específico, pero que supone la primera línea de defensa frente a cualquier infección y es especialmente importante cuando nos referimos a infecciones por virus", manifiesta.

Según prosigue la especialista en Inmunología, sabemos que en estas personas que se infectan pero que no tienen síntomas o tienen esta sintomatología leve podría suceder que esa parte del sistema inmune innato sea muy potente.

En este punto, recuerda que esta infección del SARS-CoV-2 se ha caracterizado desde el principio por poder contagiar a otros a pesar de no presentar síntomas; un punto que ómicron ha variado respecto a otras variantes del virus, y actualmente se presenta gracias a ella un periodo de incubación más corto que con delta. "Sí que está claro que incluso antes de aparecer los síntomas desafortunadamente hay un periodo de días, que varía entre dos y cuatro, en los que la persona no tiene síntomas, no sabe que tiene la infección y que puede estar contagiando", agrega.