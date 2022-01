Lo cierto es que no. Como indicábamos antes, las vacunas ofrecen un mayor refuerzo al sistema inmunológico contra el coronavirus, por lo que hará que la enfermedad sea más leve entre los infectados inmunizados. La tercera dosis no hará más que aplicar un refuerzo extra. De esta manera, la posibilidad de que aparezcan trombos es "muy probablemente mucho más baja" . Es una afirmación del doctor Joan Carles Reverter, hematólogo en el Hospital Clínic de Barcelona y presidente de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, SETH.

Su fundamento se basa en dos razones. Por un lado, explica, "el tipo de vacunas que han provocado estas trombosis han sido esencialmente las basadas en adenovirus, las cuales ahora no se van a emplear para administrar las terceras dosis", mientras que por otro, recuerda, que los casos de trombosis que se han producido, "la mayoría, no todos, han sido con primeras y no con segundas dosis". Algo que parece indicar que la tercera dosis de la vacuna no tendría por qué conllevar un efecto nocivo sobre el sistema circulatorio, en particular, y el organismo, en general.