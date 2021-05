Mantener la espalda recta mucho tiempo mientras estamos sentados puede provocar dolor

El auge del teletrabajo en tiempos de pandemia ha puesto también el foco sobre los riesgos laborales de este modalidad laboral. La discusión sobre las consecuencias negativas, tanto para la salud visual como para la columna vertebral, de pasar muchas horas sentados delante de pantallas no es nueva. Lo cierto es que no es fácil mantener la postura de sedestación considerada idónea. Y es que mantenernos rectos mientras estamos sentados no solo parece misión imposible, sino que hasta puede generar dolor, según se explica en un artículo de Martín Eusebio Barra López publicado en 'The Conversation'.