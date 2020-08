El presidente de Aragón sobre la situación del coronavirus: “En Zaragoza se ha producido una especie de 'tormenta perfecta'”

A pesar de ello, el presidente afirma: "Situación de colapso no existe ni de lejos , en este momento hay unas 550 camas ocupadas por enfermos de covid entre UCIS y camas convencionales, teniendo en cuenta que en el mes de marzo llegó a haber 1200, fíjense lo lejos que estamos del colapso".

Por otro lado, el presidente no está muy de acuerdo en confinar a Zaragoza: "Pensamos que las medidas que estamos adoptando al final van a dar fruto, este comienzo de semana nos están dando cifras alentadoras. Creemos que lo fácil es el confinamiento, pero España no se lo puede permitir, Aragón no se lo puede permitir, sobre todo cuando hablamos de una ciudad que concentra más del 50% de la población de Aragón".