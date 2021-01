Contagio en exterior: una cuestión de tiempo y espacio

Diferentes estudios han demostrado ya que es también posible el contagio en espacios abierto, ya que los aerosoles que expulsamos al hablar y al toser pueden recorrer distancias muy considerables . Lo normal es que esas pequeñas gotículas caigan al suelo, pero pueden llegar a viajar hasta dos metros de distancia (aunque se han llgado a encontrar rastros del virus a 5 metros de distancia ).e Distintos estudios han afirmado que, en espacios abiertos, una conversación entre dos personas, cara a cara, sin mascarilla, con una duración de unos 15 minutos, es suficiente para producir un contagio . Por eso aquí parece clave la distancia que mantenemos ante la otra persona y sobre todo la duración de la exposición al virus. Es prácticamente imposible contagiarse por cruzarse en la calle con un portador del virus , ya que el tiempo de exposición a las posibles gotículas portadoras del virus no es suficiente. Por eso, no hay que tener miedo a cruzarse con la gente en la calle. Además de la distancia y el tiempo de exposición en exteriores habría que añadir un tercer elemento a tener en cuenta: el número de personas. Aunque estemos en un espacio abierto, si ese contacto lo tenemos con un grupo más grande de gente, las posibilidades de contagio se incrementan , por eso hay que intentar no juntarse en grupos demasiado numerosos.

Recomendaciones para no contagiarse en espacios abiertos

Se han repetido hasta la saciedad, pero no es malo recordarlas. Al aire libre, aunque ya hemos dicho que el contagio por coronavirus es menos probable, no es imposible. Y como los elementos que facilitan ese contagio en exteriores es pasar demasiado tiempo con una persona contagiada a una distancia demasiado corta, aquí las medidas de protección personal como el uso de la mascarilla y mantener siempre una distancia mínima de seguridad resultan esenciales.



Hay que evitar las aglomeraciones, no juntarse demasiadas personas en la calle y mucho menos grandes grupos, mantener una distancia de seguridad (al menos dos metros) y llevar siempre la mascarilla, para evitar precisamente que esas gotículas de los aerosoles que producimos al hablar puedan viajar esos dos metros y contagiar a una persona con la que estamos hablando. No hay que tener miedo a cruzarse con otras personas por la calle porque la exposición es muy breve, pero hay que evitar seguir durante demasiado tiempo la estela de una persona por la calle, ya que podríamos estar exponiéndonos a los aerosoles que produce su respiración durante el tiempo suficiente para contagiarnos. Esto es especialmente aconsejable a los que practican deporte =correr o ir en bici), que no deben ir en grupos, ni unos detrás de otros en fila, por este motivo.