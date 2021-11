Generalmente, entre los 20 y los 30 es cuando se tienen los mejores índices de salud y vitalidad, pero eso no quiere decir que no seamos propensos a desarrollar problemas de salud en la adolescencia tardía, como son los trastornos mentales.

La hipertensión es la presión arterial alta, es decir, la fuerza con la que bombea la sangre contra las paredes de las arterias. La hipertensión hace que el corazón trabaje mucho más de lo normal y puede causar daños en el corazón, los riñones, los vasos sanguíneos y el cerebro. No obstante, no suele manifestarse con ningún síntoma.

Las ETS afectan tanto a hombres como a mujeres de todas las edades, aunque las mujeres tienen un riesgo mayor contraerlas. Los síntomas más frecuentes son la secreción o ardor uretral en los hombres, úlceras genitales y dolor abdominal, mientras que en las mujeres se manifiesta una infección en el flujo vaginal, con cambios en el color o el olor, ardor, sangrado leve, irritación o dolor durante las relaciones sexuales o al orinar. No obstante los síntomas no siempre son evidentes.

Uno de los procesos que impulsa la cirrosis implica la acumulación de grasa en el hígado, y se relaciona con un consumo excesivo de alcohol, un consumo durante mucho tiempo , con la obesidad o con una composición genética que hace susceptible a la enfermedad hepática alcohólica. Además, es más frecuente en mujeres. Otras vías que pueden llevar a sufrir una enfermedad hepática son la diabetes, las infecciones por hepatitis B y C y la enfermedad del hígado graso no alcohólico.

Generalmente, los adultos mayores corren mayor riesgo de sufrir déficit de vitamina D porque su piel no la produce tan eficientemente, y sus riñones son menos capaces de convertir la vitamina D a su forma activa. No obstante muchas personas que apenas llegan a la treintena pueden sufrir esta deficiencia ya sea porque no reciben la vitamina D suficiente de los alimentos, de la exposición a la luz solar, por tomar ciertos medicamentos o porque el hígado o los riñones no lo están convirtiendo a su forma activa por algún motivo.