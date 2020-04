Casado arremete contra Sánchez: "Apoyamos este estado de alarma para que Usted gobierne con eficacia"

El líder del PP exige al Gobierno "disculpas por sus errores"

Vox no apoyará la prórroga y acusa a Sánchez de mentir en las cifras de muertes por el coronavirus

La bronca en el Congreso estaba anunciada. Pablo Casado, tras la petición de Sánchez de una tercera prórroga del estado de alarma, no ha ahorrado reproches sobre la gestión de la crisis sanitaria por el Covid-19. A pesar del tono duro, el líder del PP, adelantó que apoyaría la nueva prórroga, aunque advirtió "que la paciencia se agota".

"Cumpliremos con nuestra parte, ha dicho Pablo Casado, que aseguró que apoyarán "este estado de alarma para que Usted gobierne con eficacia", pero al mismo tiempo avisó al Gobierno de que "aprovechara estos 15 días porque la paciencia de los españoles se agota".

El discurso de Casado ha estado dirigido a reiterar las críticas por la falta de tests, por la compra de material sanitario defectuoso hasta la polémica sobre el confinamiento de los niños, en este último punto, recriminó que ahora el Gobierno le diera más atribuciones al ministro de Sanidad.

¿Por qué no piden disculpas por sus errores?", ha exigido Casado que cree que fueron deficientes al retrasar las medidas de confinamiento y las compras de material sanitario que resultó defectuoso, y pide test masivos. "¿Qué paso ayer con el confinamiento de los niños?", recriminó.

El líder del PP culpó de la alta cifra de fallecidos por Covid-19, más de 22.000 a la incompetencia del Gobierno y no solo de las víctimas humanas, sino también de las víctimas económicas. "El coronavirus se ha cebado con los Gobiernos más incompetentes", dijo Casado que pidió para autónomos y trabajadores confinados "liquidez inmediata" y atención a los sectores más afectados. "No es de recibo que se dé por amortizado el sector turístico hasta diciembre". "No busque chivos expiatorios", dijo aludiendo a las medidas de la Unión Europea. "No hagan salidas populistas de la crisis".

"No va a contar con nuestro voto para seguir contando con un poder del que no es digno"

A Casado, le siguió el turno de Vox, que volvió a pedir la dimisión del Gobierno al que acusó de "defenderse a sí mismo y no a los españoles". Santiago Abascal, como se esperaba, informó que su formación no apoyará esta tercera prórroga, igual quee hizo con las anteriores, porque no iba a darle a Sánchez "un poder del que no es digno."

El líder del partido de ultraderecha con su habitual lenguaje agresivo acusó al Gobierno de mentir sobre los datos de los fallecidos, de "blanquear los féretros" y de mostrar su desacuerdo con las medidas tomadas para enfrentar el coronavirus, como el confinamiento y la regulación del precio de las mascarillas.

"Sin test, ya nadie se cree los datos del Gobierno, apuntó Abascal. "Los fallecimientos son muchos más". "Han sido incapaces de acabar con este masivo arresto domiciliario".

"Somos el único país que mantiene a los niños encerrados, y ayer nos dijeron que podían ir a los supermercados, a los focos de contagio . Y ahora han dejado en el limbo a los adolescentes", mostró Abascal su desacuerdo con las medidas del Gobierno, contra el que no desperdició adjetivos para llamarlo gobierno "chavista", autoritario aludiendo también a la polémica sobre la monitorización de los bulos en redes sociales.

"Estamos en un momento excepcional y su vicepresidente preocupado por sacar adelante su agenda ideológica". "¿Van a prohibir el ejercicio de la oposición?", dijo Abascal para terminar con el no a la prórroga. "No va a contar con nuestro voto para acumular un poder del que no es digno".

Rufián advierte que "es una abstención más cercana al no que nunca"

"Nos volvemos a abstener. Es una abstención más cercana al no que nunca". Rufián critica el "perverso equilibrio entre salud y economía". "Los trabajos no esenciales se convierten en personas no esenciales", dice al criticar la regulación del confinamiento. Rufián sigue defendiendo un confinamiento total: "Háganos caso: no abran la mano". Y censura la centralización de las medidas y pide la recuperación de las competencias autonómicas para abordar la pandemia.