Las proteínas humanas mutan el virus del COVID-19, según un estudio

Todos los organismos mutan. La mutación suele ser un proceso aleatorio , a menudo debido a errores cometidos al copiar el ADN. Trabajos recientes de investigadores de las Universidades de Bath y Edimburgo sugieren que en el caso del SARS-CoV-2 , la mutación bien podría no ser un proceso aleatorio y que en su lugar los humanos lo están mutando , como parte de un mecanismo de defensa para degradar el virus .

El equipo examinó más de 15.000 genomas de virus de todos los esfuerzos de secuenciación en todo el mundo e identificó más de 6.000 mutaciones . Observaron cuánto estaban mutando cada una de las cuatro letras que componen el código genético del virus (A, C, U y G) y descubrieron que el virus tenía una tasa muy alta de mutaciones que generaban residuos U.

"He mirado los perfiles de mutación de muchos organismos y todos ellos muestran algún tipo de sesgo, pero nunca he visto uno tan fuerte y extraño como este", explica Laurence Hurst, uno de los autores principales del trabajo, que se ha publicado en la revista 'Molecular Biology and Evolution'.