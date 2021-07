En las últimas semanas se ha dado a conocer la controvertida terapia conocida como KAP o Kundalini Activation Process que, según sus defensores, consiste en canalizar y liberar la energía pero que preocupa a los médicos porque sus efectos no están probados científicamente.

En una reflexión acerca de esta tendencia de moda entre los famosos, Risto Mejide ha expuesto en su programa Todo es verdad que el KAP, y otras pseudoterapias "no suponen ningún problema siempre que no afecten a un tratamiento médico en curso". En este sentido, Fernando Cervera, biólogo de la Universidad de Valencia, apuntaba que no se debe mezclar medicina y espiritualidad.