A medida que nos hacemos mayores es normal que nuestra piel comience a mostrar ciertos signos de envejecimiento. Todos somos conscientes de la aparición de arrugas y, no gusten o no, comprendemos a la perfección cuál es su origen y no las consideramos peligrosas. También nos enfrentamos a la pérdida de elasticidad, a la aparición de pequeñas manchas... Sin embargo, existe otro signo de envejecimiento perfectamente normal que muchas veces identificamos con un posible problema cutáneo: la aparición de puntos rojos. Muchas personas se alarman al identificarlos pero, afortunadamente, no hay motivo para preocuparse. ¿Qué son los putos rojos en la piel y por qué aparecen?