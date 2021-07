Su ingesta de diferentes tipos de flavonoides se calculó multiplicando el contenido de flavonoides de cada alimento por su frecuencia. Los participantes del estudio evaluaron sus propias habilidades cognitivas dos veces durante el mismo, utilizando preguntas como "¿Tiene más problemas de lo habitual para recordar eventos recientes?" y "¿Tiene más problemas de lo habitual para recordar una lista corta de elementos?". Esta evaluación captura los problemas de memoria tempranos cuando la memoria de las personas ha empeorado lo suficiente como para que se den cuenta, pero no necesariamente lo suficiente como para ser detectados en una prueba de detección.

Las funciones cerebrales de las personas comienzan a disminuir entre los 20 y los 30 años, pero generalmente las personas no lo notan hasta que alcanzan los 70 años, precisó el investigador. Comer alimentos con alto contenido de flavonoides podría hacer que "la pendiente descendente sea menos empinada", subrayó.

Debido a que el estudio se llevó a cabo durante décadas, los resultados son mucho más válidos que otros que se realizaron durante un par de años, afirmó Daniel Potts, miembro de la Academia Estadounidense de Neurología y neurólogo asistente en el Departamento de Asuntos de Veteranos de EEUU en Tuscaloosa, Alabama, quien no participó en el estudio.

Willett explicó que no hay una cantidad específica de flavonoides que las personas deban comer todos los días y recomendó no contar ni medir el consumo. Las personas también deben llevar un estilo de vida saludable, resaltó, que incluye actividad física regular y no fumar. Se ha demostrado que la dieta mediterránea es eficaz en la preservación de la función cognitiva, indicó Potts, y muchos de los alimentos incluidos en la dieta son ricos en flavonoides.