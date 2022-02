Un 83% de las personas menores de 34 años son las que más frutas y verduras desperdician en comparación con otras edades

El 92% señala que el principal motivo para desperdiciar frutas y verduras es que estén demasiado maduras o hayan empezado a enmohecer

Lechugas, tomates, plátanos, fresas y naranjas son los productos más desechados, según un estudio de Too Good To Go

Solo en el año 2020, el 45% de toda la comida que se tiró a la basura en los hogares españoles fue fruta y verdura, lo que supusieron más de 474 millones de kilos desperdiciados. Siguiendo esa línea surge el último estudio realizado por Too Good To Go, la mayor app que lucha contra el desperdicio de alimentos, que revela que el 70% de los españoles afirma que tira frutas y verduras a la basura con frecuencia.

De acuerdo a este estudio, que ha sido elaborado en colaboración con Appinio, plataforma global de investigación, Too Good To Go señala que el 83% de las personas menores de 34 años desperdician frutas y verduras habitualmente, siendo este segmento de la población el que más desperdicio de estos alimentos produce en comparación con otros grupos de edad.

Asimismo, cabe destacar que un 22% de los españoles confirma que desecha fruta más a menudo que otros alimentos, frente al 17% en el caso de verduras. Por tipo de producto, las lechugas (36%) y los tomates (35%) son las verduras que más desperdiciamos, por delante de los plátanos (27%), las fresas (20%) y las naranjas (17%) en el caso de las frutas.

La estética, la madurez o la cantidad, principales motivos para el desperdicio

Según el 92% de las personas encuestadas, la principal razón por la que desperdician frutas y verduras es que estas estén ya demasiado maduras o hayan empezado a enmohecer. Asimismo, el 10% dice que tira estos alimentos porque han comprado mucha cantidad y no saben qué hacer con ellos una vez han madurado. Un 7% de los encuestados apunta que tira fruta y verdura porque es fea o imperfecta y un 30% reconoce que no compra frutas o verduras imperfectas, una de las principales causas del desperdicio de alimentos.

"Aunque el 57% de españoles se siente muy responsable de dañar al planeta cuando tira fruta y verdura, siendo las mujeres las que más responsabilidad sienten (65%), vemos que el desperdicio sigue siendo una constante. Pero combatirlo está en manos de todos", señala Madalena Rugeroni, directora de Too Good To Go en España y en Portugal. "Es importante seguir educando a los consumidores y darles las herramientas para combatir el desperdicio en casa. Acciones tan sencillas como planificar mejor la compra, prestar más atención a la correcta conservación de estos productos, ser creativos en la cocina con esa fruta o verdura madura y hacer recetas de aprovechamiento son claves para reducir las cifras de desperdicio y evitar el impacto social, económico y medioambiental que conlleva", concluye.

La app Too Good To Go evita tirar más de 521 toneladas de frutas y verduras

En su misión por inspirar y empoderar a todas las personas en la lucha contra el desperdicio de alimentos, Too Good To Go, a través de su app, conecta a usuarios con miles de supermercados, restaurantes, panaderías, fruterías, entre otros comercios, que ofrecen su excedente diario de comida de calidad que no han vendido o está próxima a alcanzar su fecha de consumo a un precio reducido.

Entre los principales productos que se pueden salvar a través de esta app se encuentran la fruta y la verdura que miles de establecimientos ofrecen cada día en packs sorpresa. Desde que la app se lanzara en septiembre de 2018, en España ya ha salvado más de 521.500 packs de fruta y verdura, lo que ha supuesto evitar el desperdicio de más de 521 toneladas de estos alimentos.