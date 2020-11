El efecto bandwagon o subirse al carro: por qué la gente acabará vacunándose del covid sin que la obliguen

El director de la "Cátedra de Vacunología Doctor Balmis" es consciente de que el número de personas que no quieren vacunarse contra la covid-19 ha aumentado en nuestro país hasta el 47 por ciento, según el barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Sin embargo, los científicos creen las dudas desaparecerán cuando comience a administrarse porque ahora se vive una "hesitación vacunal", un momento de vacilaciones pero "no un movimiento anti-vacunas".

Tuells Hernández ha afirmado que España es uno de los países con mejor cobertura de vacunación en Europa y ha insistido en que "no hay movimiento anti-vacuna organizado" sino ese movimiento de "hesitación vacunal" que desaparecerá por el efecto "bandwagon" o "subirse al carro" cuando se compruebe que es segura.

A partir de ese preciso instante, las reticencias bajarán y "todos querrán vacunarse", lo cual se producirá porque " si una vacuna no cumple con los requisitos de eficacia y seguridad " no se permitirá su salida al mercado. Tras los anuncios de los laboratorios Pfizer y Moderna para iniciar la vacunación a comienzos de 2021 y ante el dilema de si debería ser voluntaria u obligatoria, Tuells se ha mostrado "contrario" a que sea una imposición. Ha añadido que en España ha funcionado muy bien la recomendación a vacunarse y hay "unas coberturas de vacunación muy altas", por encima del 97 por ciento.

Que los anuncios se hagan a través de notas de prensa, no ayuda

"Mientras siga funcionando bien la recomendación no hay que utilizar la obligatoriedad", ha abundado Tuells, que ha comentado que el anuncio de Moderna de la mayor efectividad de su vacuna (95 por ciento) pocos días después del anuncio de Pfizer (90) no sorprende porque forma parte de una guerra comercial. Lo que sí llama la atención de los expertos es que "los anuncios se hagan a través de comunicados de prensa" y no por artículos científicos.