Unos lapsus que, a su entender, no justifican la crueldad de algunas personas: “Me equivoco, me trastabillo, pero no creo que sea para quemar en la plaza pública a alguien porque diga mal una palabra, y eso, por supuesto no es porque yo vaya bebida al trabajo o venga de no sé qué. Para mí, salir de casa cada día, os aseguro que es un reto".