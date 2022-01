La microbióloga del Hospital Universitario de A Coruña y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), María del Mar Tomás, ha explicado que casos de infección simultánea de SARS-CoV-2 y gripe, denominada genéricamente flurona, no son "graves" y sostiene que "no hay un aumento de las complicaciones", tras detectarse este lunes casos en Cataluña, y ha reafirmado que no se trata de una nueva variante del SARS-CoV-2 y tampoco de un virus nuevo.

La experta, en declaraciones a Europa Press, ha manifestado que esta coinfección no incrementa el riesgo de las complicaciones aunque ha matizado que se debe prestar especial atención a las personas que no estén vacunadas de ninguno de los dos virus, ya que la existencia de ambos en un organismo si podría dar lugar a ello. Sobre su tasa de contagio, ha añadido que, en un principio, no debe haber una alta transmisión aunque ha reafirmado que "las personas no vacunadas deben estar alerta".