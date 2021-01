Rafa y el Síndrome de Moebius: así es una vida sin sonrisas

Aunque no hay un censo específico de personas que sufren Síndrome de Moebius en España , se cree que el número de casos en nuestro país no alcanza las 200 personas. De ellas, aproximadamente una tercera parte sufren, además de la falta de expresividad en la cara, alguna alteración en los pies o los manos . Y Rafa sufre ambos: nació sin manos y con los pies zambos, es decir, sufre una anomalía congénita que provoca que el pie se oriente hacia abajo y gire hacia dentro. Rafa es un auténtico superviviente.

Cómo aparece el Síndrome de Moebius

Porque, aunque no son pocos, no son los únicos problemas que sufre Rafa. Tiene problemas para pronunciar correctamente, por lo que no es fácil entenderle bien para las personas que no están acostumbradas a escucharle. Además, se alimenta completamente por medio de una sonda gástrica ya que aún está desarrollando la capacidad para poder deglutir, ya que lleva mucho retraso. Su vida es difícil, pero él es un luchador.