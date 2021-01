Así es la vida con vigorexia: consejos para superarla

Herrán escribe que "por primera vez en mi vida me he mirado al espejo y me he aceptado. Creo que por primera vez tampoco me importa si esta foto no os gusta. Esta foto es para mí, para no olvidarme jamás de que el éxito personal está en la aceptación de uno mismo y no en la de los demás". Una imagen que ha cosechado más de 3 millones de 'likes' desde que se publicó.