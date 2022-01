Los expertos revelan que en el caso de que una persona no sea sintomática y reciba la vacunación estando contagiada de coronavirus, la vacuna no sería perjudicial , ocasionando, quizá un aumento puntual de una algún efecto segundario, según indican desde el Misterio de Sanidad y recoge Levanta EMV .

La mayor contradicción de no vacunar a los contagiados, es que estos, en caso saber que son positivos deben guardar el correspondiente aislamiento, por lo que no podrían acudir al centro de vacunación. No necesariamente porque el fármaco les vaya a ocasionar una reacción negativa, según los expertos.