¿A qué temperatura se transmite más el covid si no tomamos precauciones?

El frío y la baja humedad agudizan la tasa de transmisión de covid en España siempre y cuando no se adopten las medidas de prevención como el uso de mascarilla, lavado de manos y distancia social, según un estudio realizado por investigadores de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en abril de 2021, cuando no era obligatorio el uso de mascarilla.

Sin embargo, advierte de que estos factores "no son determinantes" para la pandemia cuando se utilizan mascarillas y otras medidas sanitarias impuestas, de modo que concluye que el estudio apunta que "no se deben relajar" las pautas de prevención para reducir o evitar la transmisión de la enfermedad bajo esas circunstancias ambientales.

El estudio de los expertos de AEMET fue publicado el pasado mes de abril en el 'Biomedical Journal of Scientific & Technical Research', que analizó lo ocurrido en la primera ola de COVID-19 en España.

Hervella ha relatado que el trabajo se planteó teniendo en cuenta factores relevantes de las condiciones meteorológicas en el momento del brote de la enfermedad, de modo que pudieran ser usados como predictores tempranos de la gravedad e intensidad de transmisión de la primera ola del COVID-19. Así, ha explicado que esta hipótesis se vio reforzada porque, en el momento en el que la enfermedad empezó a prosperar en España, no existían factores muy significativos que tuvieron gran relevancia posteriormente, como las medidas sanitarias de aislamiento, uso de mascarillas, cierres perimetrales o confinamientos.

Sin embargo, la correlación "no implica causalidad" pero sí destaca que cualquier situación de expansión de la enfermedad de la COVID-19 se asociará con un incremento de contagios en bajas temperaturas y humedades absolutas, que será tanto más significativa cuanto más se relajen las medidas de sanidad pública de protección impuestas

Hervella ha recordado que cuando se inició este estudio no era obligatorio el uso de mascarilla y ha subrayado que en ningún caso las condiciones meteorológicas son "tan importantes" como el uso de mascarillas, la distancia social. "Si con frío y poca humedad nos ponemos mascarillas, las condiciones meteorológicas no son determinantes en el contagio", ha sentenciado. Por ello, ha advertido de que si en estas condiciones no se adoptan medidas "va a haber un aumento en el número de contagios que puede ser más significativo".