Las personas con rasgos oscuros de personalidad reaccionan de manera distinta a la pandemia

La crisis del coronavirus nos ha golpeado a todos en los últimos meses, pero no todos hemos respondido a sus consecuencias de la misma forma. Un estudio reciente sugiere que las personas con rasgos "oscuros" de personalidad , como el narcisismo, la psicopatía o el sadismo , respondieron a los cambios producidos por la pandemia de covid-19 de distinta manera .

Los sádicos disfrutan con la pandemia

Estas diferencias fueron estadísticamente significativas, pero aún bastante sutiles. Además, el informe incluyó una autoevaluación y respuestas simples de 'sí' o 'no', por lo que no es concluyente sobre el tema. No obstante, sí es una visión importante e interesante de cómo los diferentes tipos de personalidad responden a la agitación social a gran escala.