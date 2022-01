Científicos chinos identifican a los ratones como el posible origen de la variante ómicron

El origen de la variante ómicron podría residir en los ratones y no en otros seres humanos, como se ha considerado preferentemente. Esa es la hipótesis que maneja un grupo de científicos de la Academia de Ciencias China debido a la gran cantidad de mutaciones acumuladas en esta versión del SARS-CoV-2. El estudio ha sido publicado en la revista Journal of Genetics and Genomics.