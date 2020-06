Los hospitales en Lombardía no reanimaron al 55% de las personas que sufrieron una parada en el estado de alarma

En los hospitales de Lombardía el 55% de los pacientes que sufrieron paradas cardiorrespiratorias , durante el estado de alarma, no fueron reanimados por miedo al contagio de Covid-19 . La situación pudo repetirse en centros hospitalarios de otros países, entre ellos España.

El estudio realizado en Lombardía (Italia), publicado en 'New England Journal of Medicine' y recogido por la Sociedad Española de Cardiología (SEC) revela lo ocurrido durante la pandemia de coronavirus. Otro, llevado a cabo en París y publicado en 'Lancet Public Health' señala que estos casos se han multiplicado por dos y "en España, por lo que hemos visto desde los hospitales, la situación no debe ser muy distinta", explica el coordinador del Grupo de Trabajo de RCP de la SEC, Pablo Jorge.