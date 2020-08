Recalentar las sobras: cada alimento tiene su truco para evitar intoxicaciones

No es fácil calcular las cantidades, ni cuando cocinamos ni cuando pedimos cena. Normalmente, siempre hay una parte de nuestro plato que acaba en un tupper, o quizá nos pase porque preparamos la comida de toda la semana de manera anticipada siendo previsores. Sea como sea, a la hora de recalentar las sobras de los alimentos, hay veces que lo hacemos mal y eso hace que no sepa bien o incluso da lugar a intoxicaciones .

Cómo conservar las sobras

En general, cuando cocinamos con la idea de merlo en la nevera para el día siguiente, dejamos reposar los alimentos para no meterlos calientes en la nevera. No es así como se recomienda hacerlo. Lo más aconsejable es meterla cuanto antes para que no se contaminen los alimentos y, si esta idea nos espanta, al menos cambiarlo de recipiente. Siempre es mejor uno de acero inoxidable.