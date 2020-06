Las personas podrían no desarrollar nunca la inmunidad contra el coronavirus, según un estudio chino

Las personas podrían no desarrollar nunca la inmunidad contra el coronavirus . Es la conclusión a la que llega una nueva investigación sobre anticuerpos realizada por científicos de la Universidad de Wuhan , China, y de la Universidad de Galveston , Texas, que analizó las muestras de numerosos profesionales sanitarios del hospital general de la ciudad de Wuhan.

"Es poco probable que las personas produzcan anticuerpos protectores duraderos contra este virus ", apuntaron los investigadores en un artículo no revisado por pares publicado en el sitio web de preimpresión medRxiv.org el martes.

La protección de anticuerpos se puede perder en un mes, según el estudio

La investigación, liderada por Wang Xinhuan del Hospital Zhongnan de la Universidad de Wuhan, sugiere que no todas las personas infectadas han producido anticuerpos o producirían anticuerpos duraderos. Los anticuerpos son las moléculas que genera el sistema inmune para unirse con la proteína -espiga- del virus y evitar que infecte las células. Algunos, como la inmunoglobulina G (IgG) , pueden permanecer en el sistema durante mucho tiempo: se encontró en pacientes de SARS 12 años después de haberse contagiado.

Diferencia de criterios

Según su investigación, las pruebas de anticuerpos pueden no ser suficientes para determinar si alguien ha sido infectado, y la presencia de anticuerpos como IgG no necesariamente proporciona inmunidad más adelante. "La idea de un certificado inmune para pacientes recuperados de Covid-19 no es válida", escribió Wang.