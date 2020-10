Confirman un caso de reinfección de coronavirus en un joven de Nevada, más grave la segunda vez

Científicos de EEUU han reconocido en una artículo publicado en la revista The Lancet la reinfección por coronavirus de un hombre de 25 años . La segunda infección fue más grave que la primera. Los investigadores admiten que la posibilidad de reinfección con SARS-CoV-2 aún no se comprende bien. Los autores presentan varias conjeturas para explicar la mayor gravedad del segundo episodio de reinfección, entre ellas que el paciente hubiera sido expuesto la segunda vez a una gran dosis viral que hubiera ocasionado una reacción más aguda o que se hubiera encontrado con una versión más virulenta del virus. Pero también se baraja la pequeña posibilidad de una infección continua que implicara alguna forma de que el virus se hubiese "reactivado".

El paciente , un joven de Nevada, EEUU, de 25 años, estuvo enfermo en abril de 2020. Tras recuperarse, hasta en dos ocasiones dio negativo en covid 19 . Sin embargo, en junio volvió a sentirse mal, acudió de nuevo al médico y las pruebas PCR detectaron una nueva infección por coronavirus. Su caso acaba de ser publicado en la prestigiosa revista científica The Lancet.

Según el estudio de caso, su segunda infección fue más grave que la primera , con síntomas que incluían fiebre, tos y mareos. Los investigadores secuenciaron el ARN de ambas muestras de coronavirus y descubrieron que eran dos cepas diferentes , lo que la convierte en una verdadera reinfección. Por tanto, explican, la exposición previa al SARS-CoV-2 podría no garantizar la inmunidad total en todos los casos.

Todas las personas, hayan sido previamente diagnosticadas con covid19 o no, deben tomar las mismas precauciones para evitar la infección por el SARS-CoV-2. Los científicos admiten que la posibilidad de reinfección con SARS-CoV-2 aún no se comprende bien, pero alertan de que con independencia de si una persona ha sido previamente diagnosticada o no por COVID-19 se deben adoptar idénticas precauciones para evitar contagios.