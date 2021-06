Los científicos creen que para que aparezca resaca hay que llegar a niveles de alcohol de al menos 1 gramo en sangre, aunque no surge de manera inmediata, sino cuando esos niveles se aproximan ya a cero. Alcanzar esta cantidad de alcohol en sangre depende de las condiciones físicas de la persona. Y también depende, claro, de cuánto y el qué bebas.

Cómo prevenir la resaca

No obstante, la única manera de garantizar que no tendremos resaca en las 24 horas posteriores es no bebiendo nada de alcohol.