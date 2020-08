Las residencias reinventan las visitas para que los mayores se sientan acompañados

En este centro de mayores, los responsables han ideado estas visitas a distancia: con la reja de por medio, pero al menos así se puede mantener los dos metros de seguridad para evitar contagios. Ellos del otro lado pueden sentirse acompañados y queridos. Ese es el caso de Jerónimo, que aunque no puede estar con su mujer se consuela viniendo todos los días para verla.



Se emociona porque de momento, no podrá abrazarla, pero son tiempos de pandemia y no se puede pedir más. Hay que proteger a los más vulnerables. Sufren el coronavirus indirectamente y lo aceptan con resignación, porque saben que es la forma de protegerlos.