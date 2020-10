El número de casos en Navarra se dispara a más de 600, nuevo máximo en la pandemia

La jefa del Ejecutivo ha explicado que no se han planteado "el cierre de Navarra" . "Con estas medidas encima de la mesa espero que funcione ", ha dicho, para señalar que el cierre "no es algo que el Ministerio haya puesto encima de la mesa".

La presidenta del Gobierno ha confiado en que estas medidas sean "suficientes" . "Hemos hecho este tipo de medidas restrictivas en algunos municipios de Navarra que tenían una alta incidencia y las medidas han funcionado bastante bien en periodos no excesivamente largos, algunos de una semana y otros de quince días", ha explicado.

No obstante, ha señalado que "no es una cuestión solo de que el Gobierno limite y restrinja sino que también esas medidas sean cumplidas por toda la población, solos no podemos hacerlo".