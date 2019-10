Retiran las cremas solares de Isdin y Babaria de máxima protección aunque ninguna haya provocado quemaduras solares

El laboratorio sale al paso de esta reiterada del producto, motivada por un estudio del pasado verano de lasobre dos cremas solares infantiles, que apuntaba que, según sus análisis, ofrecían menor factor de protección del indicado en el envase. La AEMPS señaló entonces que, tras comprobar que todos los estudios presentados, tanto por las empresas como por la OCU eran válidos y se habían realizado de acuerdo a los métodos de referencia y que, por tanto, los productos estaban correctamente etiquetados. Por ello, dictaminó que, dado que no se habían han recibido en el sistema español de cosmetovigilancia notificaciones de efectos graves no deseados de los productos mencionados, consideraba que no hay evidencia de riesgo para la salud humana.